В Поволжье по вине циклона вероятность грозовых дождей пока повышенная, а температурный режим прохладнее климатической нормы. Вверх столбики термометров пойдут в четверг-пятницу.

А в выходные нас ждет сухая, солнечная и жаркая погода. Такой же она будет и в понедельник. Синоптики говорят, что эти несколько дней станут самыми теплыми в нынешнем году.