В Поволжье по вине циклона вероятность грозовых дождей пока повышенная, а температурный режим прохладнее климатической нормы. Вверх столбики термометров пойдут в четверг-пятницу.
А в выходные нас ждет сухая, солнечная и жаркая погода. Такой же она будет и в понедельник. Синоптики говорят, что эти несколько дней станут самыми теплыми в нынешнем году.
Международный аэропорт продолжает совершенствовать инклюзивную среду
Накануне на 310 км дороги Самара - Оренбург столкнулись два автомобиля
Прибывшая скорая увезла малышку в больницу, но накануне ребенок скончался
Он сообщил, что по улице Матросова движется Приора, водитель которой, предположительно пьян.
В болгарском Пловдиве накануне завершились соревнования по академической гребле
Международный валютный фонд подтвердил сегодня свой апрельский прогноз
Ее проводят судебные приставы перед началом учебного года с целью взыскания алиментов