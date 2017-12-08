Сборка лифтбэка Lada Granta переезжает с Ижевского автозавода в Тольятти. Выпуск машин планируется начать с февраля 2018 года, но точная дата пока неизвестна. Об этом ТАСС сообщил руководитель официального вазовского профсоюза Сергей Зайцев.

Как ожидается, перенос лифтбэков на площадку в Тольятти позволит освободить производственные мощности на Ижевском автозаводе для увеличения объемов выпуска автомобилей Lada Vesta.