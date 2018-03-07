Сегодня инициатива в атмосфере Среднего Поволжья перейдет к гребню антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, облака немного поредеют, а выхолаживание воздуха усилится.
В связи с этим температурный фон окажется на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Так говорят в российском Гидрометцентре, а местные синоптики все же оставляют небольшую возможность для выпадения снега. Он может пройти ближайшей ночью и утром 8 марта.
Компанию ему составил глава региона Дмитрий Азаров
Рейтинг составила мексиканская неправительственная организация
На этом настаивают тольяттинские депутаты.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора, сразу на 41%.
Сайт volgaclassic.ru – вот адрес, по которому прямо сейчас можно купить билет на XI фестиваль музыки и искусств со скидкой 50%.
6 марта в Тольятти состоялось ее торжественное открытие
Врачи будут принимать пациентов с различной патологией органов зрения в будние дни с 9.00 до 14.00