Самый красивый звездопад можно будет увидеть в ближайшие выходные. Традиционный звездный дождь - пик метеорного потока Персеиды - придется в ночь на 13 августа. Астрономы ожидают до 100 метеоров в час, но предупреждают, что убывающая Луна помешает видеть падающие звезды. Наблюдать их лучше всего за городом - где небо наиболее темное.
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