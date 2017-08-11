Самый красивый звездопад можно будет увидеть в ближайшие выходные. Традиционный звездный дождь - пик метеорного потока Персеиды - придется в ночь на 13 августа. Астрономы ожидают до 100 метеоров в час, но предупреждают, что убывающая Луна помешает видеть падающие звезды. Наблюдать их лучше всего за городом - где небо наиболее темное.