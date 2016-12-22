слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
22 декабря 2016
19:24:53

Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В качестве примера он привел валокордин, которого требуется не более 40 капель человеку для улучшения самочувствия, а в маленьком пузырьке препарата содержится 4000 капель. "Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи", - сказал вице-премьер.

По его словам, в частности, речь идет о "Боярышнике", который используется как медицинский препарат, в связи с чем настойка должна продаваться в аптеках и по рецептам. "А не так, как сейчас продается, даже в автоматах", - сказал Хлопонин, заметив, что такие автоматы будут ликвидироваться.

При этом вице-премьер гарантировал, что правительство будет следить за процессом оборота таких препаратов. "Мы работаем в тесной связи с министерством здравоохранения, с нашими аптекарскими сетями. Никакой очереди не будет", - сказал он. Кроме того, Хлопонин уверен в том, что цены на эти препараты не увеличатся в связи с изменением правил их продажи.

"Безусловно, это не произойдет. Мы сейчас с Минфином дорабатываем модель, при которой те производители, которые будут поставлять в аптечную сеть медицинские препараты, будут просто оформлять декларации, и акциз будет равен нулю. Те же, кто попробует выпустить что-то большего объема и продать не в аптечной сети, а через обыкновенную розницу, то там будут платить акциз", - сказал вице-премьер.

Источник Интерфакс




Последние новости Тольятти

22 декабря
21:11
Сотрудники тольяттинского завода замерли в ожидании Нового года

На "Джи Эм АВТОВАЗе" приняли вызов "манекен-челлендж"

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+