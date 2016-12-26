В тольяттинских аптеках их больше не продают. В России вступил в силу запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. Он будет действовать в течение месяца, сообщил Роспотребнадзор. Под запрет не попадает парфюмерия, а также стеклоомывающие жидкости.

Накануне Дмитрий Медведев поручил приостановить продажу непищевой продукции с содержанием спирта выше 25%. В Иркутской области продолжается расследование по факту массового отравления концентратом для ванн. Погибли 76 человек. Около 20 находятся в больнице.