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10 февраля 2017
07:00:58

Настоящее спортивное зрелище ждет тольяттинцев в следующие выходные

В субботу, 18 февраля, в спортивном комплексе «Акробат» (ул. Баныкина, 22а) пройдут чемпионат и первенство города по косики каратэ. Это спортивное мероприятие соберёт около двух сотен молодых спортсменов из различных тольяттинских клубов, а также бойцов из Жигулёвска, Самары, Ставропольского района.

Также в соревновании примут участие представители клубов других направлений спортивных единоборств: тайквондо, традиционное каратэ, рукопашный бой. Соревнования по косики каратэ - это всегда яркое, динамичное событие, которое понятно и увлекательно для зрителей и, конечно, проходит с аншлагом. Начало соревнований с 10.00, торжественное открытие в 13.00. Вход свободный.




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