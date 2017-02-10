В субботу, 18 февраля, в спортивном комплексе «Акробат» (ул. Баныкина, 22а) пройдут чемпионат и первенство города по косики каратэ. Это спортивное мероприятие соберёт около двух сотен молодых спортсменов из различных тольяттинских клубов, а также бойцов из Жигулёвска, Самары, Ставропольского района.

Также в соревновании примут участие представители клубов других направлений спортивных единоборств: тайквондо, традиционное каратэ, рукопашный бой. Соревнования по косики каратэ - это всегда яркое, динамичное событие, которое понятно и увлекательно для зрителей и, конечно, проходит с аншлагом. Начало соревнований с 10.00, торжественное открытие в 13.00. Вход свободный.