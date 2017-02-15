Этот вопрос рассмотрел Конституционный суд.

В КС обратились автомобилисты, чьи машины пострадали в ДТП. Так как те были застрахованы, им выплатили компенсации. Но страховые компании занизили сумму из-за износа деталей. Другими словами, если автомобиль был застрахован на 400 тысяч рублей, но имел большой пробег, то даже пострадавшему владельцу выплатят сумму меньше. Довод представителей парламента прост — ведь если выплачивать все деньги, то автомобилист получит возможность купить новый автомобиль, тогда как прежний — изношен.

На это с критикой обрушились представители Президента и Правительства. И сослались на примеры из жизни: ведь, следуя такой логике, если квартиру залило, это же не значит, что восстанавливать её надо до таких же старых обоев. Более того, почему надо приравнивать потерпевшего и виновника дтп? Последнего Михаил Барщевский даже назвал: «бякой». Впрочем, на это сторонники действующих правил сказали, что российское законодательство гарантирует всем равенство и нарушать такой закон никому не позволено.

Своё решение Конституционный суд вынесет в течение месяца.