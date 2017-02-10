Мужчину отправили в колонию строго режима за надругательство над 17-летней девушкой. Преступление он совершил в октябре прошлого года. Преступник подкараулил свою жертву, ударил по голове, затащил в заброшенный дом и изнасиловал. А потом забрал все цценнное, что нашел у девушки, и скрылся.
Впрочем, искали его недолго. Через несколько дней злоумышленник уже давал признательные показания. Приговор суда - 11 лет в исправительной колонии строгого режима.
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