Минюст разрабатывает единый реестр населения со всеми сведениями обо всех гражданах страны. Об этом рассказала директор департамента правовой помощи министерства Александра Дронова.

По ее словам, в зарубежных странах такой ресурс давно и эффективно существует. Он содержит информацию о статусах гражданина, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой, правоохранительной системой и прочим. Подобного реестра в России еще не было, - добавила Дронова.