Минюст разрабатывает единый реестр населения со всеми сведениями обо всех гражданах страны. Об этом рассказала директор департамента правовой помощи министерства Александра Дронова.
По ее словам, в зарубежных странах такой ресурс давно и эффективно существует. Он содержит информацию о статусах гражданина, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой, правоохранительной системой и прочим. Подобного реестра в России еще не было, - добавила Дронова.
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