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10 мая 2017
09:10:27

Нарушения порядка во время проведения общественных мероприятий на День Победы в Тольятти не допущено

Так говорят о праздновании 9 мая в полиции.

В целях обеспечения безопасности в ГУ МВД по Самарской области увеличили плотность нарядов в местах массового пребывания граждан. Правопорядок обеспечивали около 6 000 сотрудников органов внутренних дел, 319 добровольных народных дружинника и 343 работника частных охранных организаций.

В Тольятти празднование прошло во всех районах города, состоялись военный парад, авиашоу, салюты и одно из самых трогательных и масштабных мероприятий – шествие «Бессмертного полка». Судя по всему, в Тольятти поставлен рекорд по количеству участников – как считает один из организаторов «Бессмертного полка» в Тольятти Аркадий Эстрин, общее количество человек в составе колонны только в Автозаводском районе превысило 25 тысяч человек.

Тольяттинцы запечатлели на камеры трогательный и символичный момент – над колонной «Бесмертного полка» пролетели журавли. Фотографиями увиденного жители поделились в соцсетях.

 




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