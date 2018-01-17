Контроль за сферой образования станет в этом году главным направлением работы проекта «Народная оценка качества». Как считает его координатор Виктор Рожков, безопасность детей – забота взрослых. Недоработки в этом вопросе могут привести к плачевным последствиям. Таким, например, которые случились в Перми, в школе №127, где птроизошла драка с поножовщиной.
«Не надо ждать трагедии, говорит Рожков, проверки того, как организована охрана школ и безопасность территории, должны проходить регулярно». И за этим активисты готовы проследить. Они призывают родителей присылать обращения на сайт narocenka.ru с описанием проблемы, адресом детского сада или школы. При желании можно указать и свой контактный телефон.
Все обращения активисты проверят, проведут оперативные выездные рейды, подключат к устранению нарушений муниципальные и региональные органы власти, а также будут держать на контроле исправление выявленных недостатков.
Такое решение было принято после выездного совещания с представителями городской администрации, МЧС и полиции.
Соответствующий законопроект разработал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов
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