Контроль за сферой образования станет в этом году главным направлением работы проекта «Народная оценка качества». Как считает его координатор Виктор Рожков, безопасность детей – забота взрослых. Недоработки в этом вопросе могут привести к плачевным последствиям. Таким, например, которые случились в Перми, в школе №127, где птроизошла драка с поножовщиной.

«Не надо ждать трагедии, говорит Рожков, проверки того, как организована охрана школ и безопасность территории, должны проходить регулярно». И за этим активисты готовы проследить. Они призывают родителей присылать обращения на сайт narocenka.ru с описанием проблемы, адресом детского сада или школы. При желании можно указать и свой контактный телефон.

Все обращения активисты проверят, проведут оперативные выездные рейды, подключат к устранению нарушений муниципальные и региональные органы власти, а также будут держать на контроле исправление выявленных недостатков.