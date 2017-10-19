В сбыте наркотических веществ в особо крупном размере подозревается житель Московской области.
Из материалов полиции следует, что злоумышленник занимался крупнооптовым сбытом запрещенных веществ, используя так называемые «закладки». В ходе оперативных мероприятий, одна из них была обнаружена в лесополосе недалеко от села Зеленовка Ставропольского района. Вторую закладку полицейские изъяли недалеко от поселка Новосемейкино.
Исследование показало, что в изъятых пакетах находилось наркотическое средство массой почти 2 килограмма.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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