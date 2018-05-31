Об этом в «Фейсбуке» сообщил самарский политик и общественный деятель Владимир Обухов.

«Сейчас только приземлился в Самару рейсом из Москвы. Шторм, - сообщает автор поста. - В момент приземления с аэропорта снесло крышу. Давно не помню такого веселого приземления. По приземлению некоторым пассажирам понадобилась медпомощь», - цитирует его «тлтгород».

Отвечая на вопросы взволнованных друзей, Владимир Обухов добавил: «Лётчик даже рванул вверх, похоже, хотел уходить, но потом принял решение сажать самолёт. Пилоты действовали профессионально».

В результате происшествия в аэропорту никто не пострадал. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий непогоды. ЧП также не повлияло на работу Курумоча и его расписание.

Фото: Владимир Обухов