Об этом в «Фейсбуке» сообщил самарский политик и общественный деятель Владимир Обухов.
«Сейчас только приземлился в Самару рейсом из Москвы. Шторм, - сообщает автор поста. - В момент приземления с аэропорта снесло крышу. Давно не помню такого веселого приземления. По приземлению некоторым пассажирам понадобилась медпомощь», - цитирует его «тлтгород».
Отвечая на вопросы взволнованных друзей, Владимир Обухов добавил: «Лётчик даже рванул вверх, похоже, хотел уходить, но потом принял решение сажать самолёт. Пилоты действовали профессионально».
В результате происшествия в аэропорту никто не пострадал. Сейчас специалисты занимаются устранением последствий непогоды. ЧП также не повлияло на работу Курумоча и его расписание.
Фото: Владимир Обухов
Источник Тлт-город
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