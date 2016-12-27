Никита Филатов включен в состав сборной дивизиона Харламова. Матч Звезд пройдет в Уфе 21-22 января в формате турнира, сообщает пресс-служба «Лады».

Никита Филатов является лучшим снайпером и бомбардиром команды в текущем сезоне и делит первое место в "Ладе" по числу голевых передач с Георгием Белоусовым и Антоном Шенфельдом. В этом сезоне Никита побил собственный рекорд результативности в чемпионатах страны.