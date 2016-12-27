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27 декабря 2016
15:39:37

Нападающий тольяттинской «Лады» сыграет на "Матче Звезд КХЛ-2017"

Никита Филатов включен в состав сборной дивизиона Харламова. Матч Звезд пройдет в Уфе 21-22 января в формате турнира, сообщает пресс-служба «Лады».  

Никита Филатов является лучшим снайпером и бомбардиром команды в текущем сезоне и делит первое место в "Ладе" по числу голевых передач с Георгием Белоусовым и Антоном Шенфельдом. В этом сезоне Никита побил собственный рекорд результативности в чемпионатах страны.




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