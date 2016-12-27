Никита Филатов включен в состав сборной дивизиона Харламова. Матч Звезд пройдет в Уфе 21-22 января в формате турнира, сообщает пресс-служба «Лады».
Никита Филатов является лучшим снайпером и бомбардиром команды в текущем сезоне и делит первое место в "Ладе" по числу голевых передач с Георгием Белоусовым и Антоном Шенфельдом. В этом сезоне Никита побил собственный рекорд результативности в чемпионатах страны.
Ранее свои приложения для телевизоров запустили Facebook, Twitter и «Одноклассники».
Индексация пенсий будет проходить в прежнем режиме
В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.
Это произошло в понедельник, 26 декабря
Новые правила вступят в силу в первом квартале нового года.
Видеозапись расправы, попавшая в интернет, вызвала большой резонанс
Сообщение о возгорании в 19 квартале поступило огнеборцам около 5 утра (фото)