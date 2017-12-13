Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, он усугубил повреждение нижней части тела, полученное ранее по ходу этого сезона. Медицинское обследование после возвращения «Лады» в Тольятти позволило определить сроки восстановления хоккеиста.

Семену предстоит лечение до конца января, таким образом он не сможет помочь команде в матчах до перерыва в чемпионате КХЛ на Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.