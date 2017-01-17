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17 января 2017
16:22:24

Налог на тунеядство может составить 25 тыс руб

Минтруд считает "справедливым" введение в РФ налога на тунеядство, который обяжет трудоспособных граждан, не имеющих официальной занятости, платить государству. Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава ведомства Максим Топилин.

По его словам, "несправедливо, <...> когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды или он их платит сам, будучи индивидуальным предпринимателем, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется теми же социальными услугами по сути за счет первого".

Размер налога, который устранит эту несправедливость, может составить 25 тысяч рублей в год, сообщил Топилин.

"Нужно помнить, что есть медицинское страхование по линии ОМС и пенсионное. Первое обходится регионам примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего в год. Второе, для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей", - объяснил министр.

 

Он добавил, что деньги от налога должны пойти в региональные бюджеты: "они финансируют взносы в систему обязательного медицинского страхования за всех неработающих людей - а это и дети, и пенсионеры, и те, кто занят в теневом секторе".

"Если последние сами за себя платили бы, у бюджетов было бы больше денег на реализацию различных социальных программ", - сказал Топилин. 

Правительство пока не определилось с тем, стоит ли вводить предложенные Минтрудом меры, заявил в ноябре глава Минфина Антон Силуанов. 

Российский законопроект о налоге на тунеядство будет построен с учетом опыта аналогичного сбора, который действует в Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Там, напомним, с весны 2015 года неработающие граждане обязаны платить в казну 20 минимальных зарплат в год (около 200 долларов) "в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов".




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