Это один из приоритетных вариантов, который обсуждают в правительстве в рамках вопроса о дополнительных расходах бюджета.
Как пишут «Ведомости», премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн. рублей, которых не хватает для выполнения нового майского указа Владимира Путина. Повышение НДС даст около 2 трлн. рублей за шесть лет.
Еще столько же принесет в казну анонсированное повышение пенсионного возраста.
Об этом сообщили в региональном правительстве
Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей
Но кучи мусора вырастают как из-под земли
Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.
Об этом говорят в городской администрации
Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан»
Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев