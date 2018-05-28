Это один из приоритетных вариантов, который обсуждают в правительстве в рамках вопроса о дополнительных расходах бюджета.

Как пишут «Ведомости», премьер-министр Дмитрий Медведев обещал найти 8 трлн. рублей, которых не хватает для выполнения нового майского указа Владимира Путина. Повышение НДС даст около 2 трлн. рублей за шесть лет.

Еще столько же принесет в казну анонсированное повышение пенсионного возраста.