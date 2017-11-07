Об этом сообщает Хай-тэк.Мейл.Ру, опираясь на расчеты экспертов агентства Рейтер. Они подсчитали, что себестоимость айфона 10-й модели составляет около 360 долларов, то есть, чуть более 20 тысяч рублей.

Ранее эти же эксперты пришли к выводам, что себестоимость 8-го айфона около 15 тысяч рублей.