Об этом сообщает Хай-тэк.Мейл.Ру, опираясь на расчеты экспертов агентства Рейтер. Они подсчитали, что себестоимость айфона 10-й модели составляет около 360 долларов, то есть, чуть более 20 тысяч рублей.
Ранее эти же эксперты пришли к выводам, что себестоимость 8-го айфона около 15 тысяч рублей.
Источник Эхо Москвы
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