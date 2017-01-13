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13 января 2017
12:22:13

Наказания за преступления против врачей и полицейских могут уравнять

Об этом сообщил первый зампред Комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал. По его словам, в Госдуме уже готовится соответствующий законопроект.

— Мы хотим внести дополнение, чтобы препятствие работе медицинских работников приравнивалось к препятствию работе полицейских. А если это ещё и привело к тяжким последствиям, то здесь, конечно, уже будет применяться уголовная ответственность, — сказал Фургал.

Помимо этого депутат отметил, что неадекватную часть населения России необходимо взбодрить, чтобы они понимали, что за такие суровые нарушения невозможно будет отделаться лишь штрафом в 500 рублей.

Новый законопроект в Госдуме РФ подготовили после скандального случая в Петропавловске-Камчатском. Автоледи вместе со своим неадекватным спутником не пропустили машину скорой помощи к подъезду, где находился тяжелобольной пациент, из-за чего тот скончался.

Источник Лайф




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