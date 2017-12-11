слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
11 декабря 2017
08:15:38

Наказание ждет виновных в том, что автобус с тольяттинскими детьми застрял в пробке на трассе М-5

Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД региона. Дети 7-9 лет ехали домой из детского оздоровительного лагеря и оказались в автомобильном плену на 920 км федеральной автодороги М-5 "Урал".

Для спасения 39 тольяттинцев  полицейские закрыли одну полосу  встречного движения  и на протяжении 4 километров инспекторы пешком сопровождали выезжавший из пробки автобус, а затем вместе с ним доехали до Тольятти.  

«В мероприятии было задействовано шесть экипажей ДПС», -  сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В дальнейшем, при проверке необходимых документов было установлено, что уведомление о перевозке детей из Сызрань в Самару от организаторов перевозки в ГИБДД не поступало.

В отношении организатора поездки возбуждено административное дело.




Последние новости Тольятти

11 декабря
12:54
На АВТОВАЗе затеяли небольшие кадровые перестановки

С 1 января 2018 года Сельчук Кура вступит в должность Исполнительного Вице-президента по инжинирингу

11 декабря
12:46
Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

Об этом сегодня напоминает Роструд

11 декабря
11:42
В Самаре поскользнувшуюся женщину насмерть сбил поезд

Это случилось накануне на перегоне Киркомбинат – Стахановская

11 декабря
11:39
Самарские офтальмологи проверят зрение у жителей Тольятти

С 12 по 22 декабря в городе будут работать мобильные комплексы областной клинической больницы имени Т.И. Ерошевского.

11 декабря
11:23
В следующем году в России могут резко подорожать автомобили

Это связано с тем, что Министерство промышленности предлагает повысить утилизационный сбор

11 декабря
10:44
Названа средняя сумма новых выплат на первого и второго ребенка

Семьи будут ежемесячно получать около 10,5 тысяч рублей

11 декабря
10:19
ГИБДД Тольятти: рейды в декабре будут

Особое внимание уделят инспекторы пешеходным переходам и выявлению пьяных водителей


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+