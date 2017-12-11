Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД региона. Дети 7-9 лет ехали домой из детского оздоровительного лагеря и оказались в автомобильном плену на 920 км федеральной автодороги М-5 "Урал".

Для спасения 39 тольяттинцев полицейские закрыли одну полосу встречного движения и на протяжении 4 километров инспекторы пешком сопровождали выезжавший из пробки автобус, а затем вместе с ним доехали до Тольятти.

«В мероприятии было задействовано шесть экипажей ДПС», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В дальнейшем, при проверке необходимых документов было установлено, что уведомление о перевозке детей из Сызрань в Самару от организаторов перевозки в ГИБДД не поступало.

В отношении организатора поездки возбуждено административное дело.