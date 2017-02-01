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01 февраля 2017
15:04:14

Наказание за незаконную продажу алкоголя может быть ужесточено

С таким предложением в Госдуму планируют обратиться депутаты законодательного собрания Забайкальского края. Нелегальным точкам по продаже контрафактного алкоголя нужно объявить войну, — считает автор инициативы Сергей Савин. Сейчас недобросовестные предприниматели должны платить штраф в размере 1,5 тысяч рублей.

Меж тем, сообщения о выявлении фактов продажи алкоголя с нарушениями закона приходят из полиции самарского региона с завидной регулярностью. Так, на днях, в Самаре был обнаружен магазин со спиртным без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота. Вся алкогольная продукция – свыше тонны пива - изъята из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации.




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