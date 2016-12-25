Тела пятерых погибших обнаружены спасателями на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море вблизи Сочи, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По уточненным данным Минобороны РФ, на борту самолета находились восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".