Он обнаружен на месте крушения лайнера в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе. Бортовой самописец имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранена.
Это установит Межгосударственный авиационный комитет. Поиски второго черного ящика продолжаются.
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Еще в 4 школах учебный процесс приостановлен в отдельных классах
Об этом рассказали в департаменте образования администрации
В выходные многие видели висящую над городскими улицами белую дымку
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Проекты по благоустройству заповедника в приоритете