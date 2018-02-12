Он обнаружен на месте крушения лайнера в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе. Бортовой самописец имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранена.

Это установит Межгосударственный авиационный комитет. Поиски второго черного ящика продолжаются.