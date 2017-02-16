Новый законопроект о защите авторских прав в сети позволит эффективнее бороться с так называемыми сайтами, дублирующими ресурсы, заблокированные в России. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства, где сегодня рассматривался этот документ.

Премьер-министр отметил, что закон, обеспечивающий более высокий уровень защиты авторских прав, в полной мере соответствует как международным обязательствам России, так и интересам пользователей.