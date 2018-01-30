По данным астрономов, явление произойдет 31 января, а уже сегодня Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние. Суперлуние смогут увидеть жители всей России, за исключением западных и юго-западных регионов.
Суперлунием принято называть явление, когда Луна приближается к Земле на расстояние меньше 362 тысяч километров. Как правило, такие явления происходят часто, однако в этот раз суперлуние совпадает с полным затмением спутника Земли.
Согласно прогнозам, красновато-бурая суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00.
ДТП произошло примерно в 10-30 в Хворостянском районе
На общественные слушания повторно выносится вопрос строительства в Комсомольском районе завода железобетонных конструкций
Производить он будет медную катанку и проволоку из нее.
Из школы вышел, а домой не вернулся
Двое мужчин осуществляли звонки жителям различных регионов России
17-летний Илья Рудольф отстаивал честь Самарской области на соревнованиях по самбо в городе Кстовои получил перелом шеи
Три уголовных дела возбуждено по фактам незаконной добычи водных биоресурсов