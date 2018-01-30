По данным астрономов, явление произойдет 31 января, а уже сегодня Луна подойдет к Земле на максимально близкое расстояние. Суперлуние смогут увидеть жители всей России, за исключением западных и юго-западных регионов.

Суперлунием принято называть явление, когда Луна приближается к Земле на расстояние меньше 362 тысяч километров. Как правило, такие явления происходят часто, однако в этот раз суперлуние совпадает с полным затмением спутника Земли.

Согласно прогнозам, красновато-бурая суперлуна взойдет над горизонтом после 17:00.