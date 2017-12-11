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11 декабря 2017
08:55:40

Над Землей царит ярчайший метеорный поток года – Геминиды

Об этом сообщают специалисты НАСА. Своей кульминации достигнет в ночь с 13 на 14 декабря – его скорость составит один метеор в минуту при благоприятных условиях. Геминиды будет видно ночами до и после 14 декабря, хотя метеоры будут появляться менее часто.

Геминиды активны каждый декабрь. Их можно увидеть невооруженным глазом при чистых темных небесах на большей части планеты, хотя лучший вид открывается в Северном полушарии, отмечают специалисты.




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