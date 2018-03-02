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02 марта 2018
12:06:17

Над Тольятти взойдет голубая Луна

Как напоминают астрологи, в большинстве случаев полнолуние бывает только раз в месяц. Однако в этом марте их ожидается целых два: первое уже сегодня, следующее — 31 марта. Согласно современному фольклору, второе полнолуние за один календарный месяц называется голубой Луной. Но это не значит, что Луна поменяет цвет.

Голубая Луна, за редким исключением, выглядит бледно-серой, как и положено лунному диску. Стоит вспомнить, что свидетелями уникального астрономического события жители Земли были вовсе не так давно: 31 января нынешнего года. Тогда Суперлуние совпало с «кровавым» лунным затмением и голубой Луной.

Получается, нас ждет вторая Голубая Луна за три месяца. Последний раз такое наблюдалось почти 20 лет назад: в 1999 году, совсем как в нынешнем 2018, две полных Луны показались в январе, а затем еще раз в марте.

Источник и фото: gismeteo.ru




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