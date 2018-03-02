Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, подкрепляя свои слова фотографиями. Водителей предупреждают о сниженной видимости на дорогах всех трех районов города.
В частности, густой туман сейчас на Южном шоссе в 21 квартале, на улицах Новозводская и Баныкина, в Шлюзовом.
Фото: Происшествия Тольятти
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