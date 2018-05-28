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28 мая 2018
12:29:07

Национальный парк «Самарская Лука» приглашает тольяттинцев на велосипедные маршруты

Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей. Маршруты разработаны с учетом пожеланий велосипедной общественности Самары и Тольятти и проходят по наиболее живописным местам заповедника.

Начальные и конечные точки имеют удобный подъезд по асфальтированным дорогам и, как правило, связаны с крупными городами общественным транспортом. Протяженность и сложность маршрутов различна. Туристы сами выбирают путь, который им по силам, планируют, будут ли ночевки.

Вопросы, связанные с посещением конкретного маршрута, можно решить в пунктах продаж путевок или в головном офисе парка. Все подробности в группе

Фото: нацпарк "Самарская Лука"




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