Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей. Маршруты разработаны с учетом пожеланий велосипедной общественности Самары и Тольятти и проходят по наиболее живописным местам заповедника.

Начальные и конечные точки имеют удобный подъезд по асфальтированным дорогам и, как правило, связаны с крупными городами общественным транспортом. Протяженность и сложность маршрутов различна. Туристы сами выбирают путь, который им по силам, планируют, будут ли ночевки.

Вопросы, связанные с посещением конкретного маршрута, можно решить в пунктах продаж путевок или в головном офисе парка. Все подробности в группе .

Фото: нацпарк "Самарская Лука"