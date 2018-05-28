Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей. Маршруты разработаны с учетом пожеланий велосипедной общественности Самары и Тольятти и проходят по наиболее живописным местам заповедника.
Начальные и конечные точки имеют удобный подъезд по асфальтированным дорогам и, как правило, связаны с крупными городами общественным транспортом. Протяженность и сложность маршрутов различна. Туристы сами выбирают путь, который им по силам, планируют, будут ли ночевки.
Вопросы, связанные с посещением конкретного маршрута, можно решить в пунктах продаж путевок или в головном офисе парка. Все подробности в группе.
Фото: нацпарк "Самарская Лука"
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