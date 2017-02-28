С таким предложением выступает Союз автошкол Москвы. Как пишут "Известия" , в первой половине марта представители Союза обсудят этот вопрос с главой ГИБДД России Виктором Ниловым. Они предложат изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов и в целом ужесточить требования к автомобилистам.

По информации газеты, одним из предложений является выдача начинающим водителям временного удостоверения на первые два года. Кроме того, по мнению Союза автошкол, для начинающих водителей должны быть предусмотрены ограничения по скоростному режиму, на перевозку пассажиров, на езду в темное время суток и по автомагистралям.

Что касается программ обучения, в них Союз предлагает добавить тест на умение определять вероятность возникновения аварийной ситуации.

