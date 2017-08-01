В акции по уборке территории приняли участие городские активисты вместе с представителями думы и администрации, спортсменами и общественным советом района. Всех обеспечили перчатками и мешками для мусора.

В парламенте напомнили, что новая набережная включена в обзорный кольцевой туристический маршрут Тольятти. Этим маршрутом в июле проехали представители власти. В ходе осмотра были высказаны замечания, что нужно убрать сухостой и мусор, который горожане оставляли не в урнах, а прямо на асфальте.

Депутат Константин Кузнецов отметил, что на этой набережной, как и в Автозаводском районе, хватает проблем, например, здесь смыло одну из двух лестниц, ведущих от улицы Коммунистической к берегу Волги, ввиду чего пребывание горожан в этом месте стало небезопасным. В прошлом году эту проблему удалось решить. Сегодня набережная – одно из любимых мест отдыха, погулять на свежем воздухе, прокатиться на велосипеде сюда приезжают и из других районов города.