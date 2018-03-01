На станции разработали общий план мероприятий по безопасному пропуску «большой воды», утвердили состав паводковой комиссии. Энергетикам предстоит выполнить более 40 организационно-технических мероприятий, которые обеспечат надежную и безаварийную работу ГЭС, с персоналом станции проведут необходимые тренировки и инструктажи.

В период половодья будет проводиться постоянный контроль изменения гидрометеорологической обстановки, уровней воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

Руководство филиала обеспечит взаимодействие с региональными органами власти и экстренными службами. Предусмотрено оперативное оповещение населения о начале паводка, открытии водосливной плотины, расходах и уровнях воды в нижнем бьефе гидроузла.