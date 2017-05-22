Это случилось в воскресенье около 3 часов ночи на станции Чапаевск. Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте, 20-летняя жительница губернии зачем-то залезла на цистерну железнодорожного состава, где ее ударило током.

В результате электротравмы потерпевшая получила обширные ожоги, упала на землю и скончалась. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту трагедии проводится проверка.