С 20 по 22 февраля здесь состоится товарищеский турнир, в котором, помимо тольяттинцев, примут участие местный «Автомобилист», московский «Спартак» и «Югра» из Ханты-Мансийска.
Соревнования на Кубок УГМК будут проходить по круговой системе, победитель определится по количеству набранных очков или дополнительным показателям. Независимо от результата после каждого матча команды будут исполнять по три буллита.
Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Лада».
Фото: ХК «Лада»
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