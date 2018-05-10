Правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций ввела особый противопожарный режим в период проведения мундиаля. Как пишут «Известия», под особым режимом подразумевается обеспечение дополнительной противопожарной безопасности в регионах.
В частности, местные органы власти будут обязаны обеспечить исполнение запрета на разведение костров и сжигание травы. Большинство субъектов введут запрет на пикники с жаркой шашлыков, отмечается в сообщении. Чемпионат мира – 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.
В четверг поздно вечером наши хоккеисты проиграли команде Чехии
Как обычно по весне они становятся следствием гидравлических испытаний коммунальщиков
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Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 13 мая на площади Куйбышева.