Об этом сообщили в компании «Поволжуправтодор». Ограничение вводится для транспортных средств, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн. Оно будет действовать с 14 июня по 17 июля в период с 6 утра до полуночи.
Речь идет трех участках. Это подъезды от федеральной дороги М-5 «Урал» к Самаре и Оренбургу, а также трасса А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном.
А в качестве музыкального сопровождения звучит гимн СССР
Региональный минлесхоз и лаборатория природоохранной биологии «Экотон» запустили его в 2008 году
ДТП произошло в минувшие выходные ночью
Как рассказали в администрации, он свяжет областную и автомобильную столицы
Об этом говорят прогнозы синоптиков.
Андрей Маколов вылетел накануне в Пальма-де-Мальорка
Авария произошла накануне вечером 10 км автодороги Тольятти-Хрящевка