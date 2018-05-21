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21 мая 2018
07:39:26

На время чемпионата мира по футболу на некоторых федеральных трассах Самарской области ограничат движение большегрузов

Об этом сообщили в компании  «Поволжуправтодор». Ограничение вводится для транспортных средств, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн. Оно будет действовать с 14 июня по 17 июля в период с 6 утра до полуночи.

Речь идет трех участках. Это подъезды от федеральной дороги М-5 «Урал» к Самаре и Оренбургу, а также трасса А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном.




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