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15 мая 2017
08:11:54

На вооружение тольяттинских инспекторов ДПС возвращаются радары

Об этом заявили в ГУ МВД по Самарской области.

Скорость является усугубляющим фактором, который повышает тяжесть всех ДТП, отметили в полиции. С увеличением средней скорости возрастает и вероятность аварии, при высокой скорости возрастает риск летального исхода или тяжелых травм. Увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4-5%. Водитель и пассажиры автомобиля при движении с высокой скоростью подвергаются значительно большей опасности получить травмы как в результате лобового, так и в результате бокового столкновения.

Замерять скорость, с которой едут автомобили, инспектора ГИБДД теперь могут вручную: портативные радары возвращаются на службу.

Разработчики модернизировали приборы таким образом, что стереть запись инспектор ДПС теперь не может, а при попытке достать карту памяти устройство просто блокируется. Новое программное обеспечение установлено уже на 1,5 тысячи мобильных комплексов. В основном это радиолокационные «Бинары» и «Визиры».

Функции администратора (именно он имеет полный доступ к данным и может вносить какие-либо изменения) возложили на руководителей подразделений.

В полиции отметили, что у ручных радаров есть определенные преимущества перед автоматическими камерами. Если водитель превысил скорость или выехал на встречную полосу, оформить протокол можно сразу на месте, а материалы направить в суд.




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