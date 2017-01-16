слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
16 января 2017
15:51:35

На вооружение ГИБДД Самарской области поступает 50 новеньких машин

Завтра в Самаре состоится церемония передачи ключей от служебных автомобилей. Ожидается, что в мероприятии примут участие губернатор Николай Меркушкин, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, председатель Общественного совета при региональном Главке Александр Шахов, руководители правоохранительных и силовых органов губернии.

Запланировано вручение 50 автомобилей марок «Toyota Camry», «Scoda Oktavia», «Lada Vesta» и «Lada Granta». Все транспортные средства имеют высокие динамические характеристики и оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади автомашины, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями, отметили в областном главке.




Последние новости Тольятти

16 января
15:58
В Волгу у берегов Тольятти проваливаются и рыбаки, и машины

Выход на лед опасен для жизни, напоминают в мэрии...

16 января
15:24
Дмитрий Медведев «лайкнул» твит о последней серии «Шерлока»

Запись является единственной отмеченной главой правительства в социальной сети...

16 января
15:21
Наступивший понедельник является самым депрессивным днём 2017 года

Завершились все праздники, а существенные накопления потрачены...

16 января
15:17
Госдума запретит мелкий шрифт в банковских договорах

Соответствующий законопроект будет рассмотрен в пятницу...

16 января
14:54
Создатели «Шерлока» рассказали о возможном 5 сезоне

Эпизод «Последнее дело» может быть началом...

16 января
14:48
Метеочувствительные горожане могут почувствовать недомогание

Атмосферное давление на предстоящей неделе превысит норму на 10-15 мм рт. ст.

16 января
14:43
В правительстве задумались о повышении НДС на еду, детские товары и лекарства

В итоге ставка должна достигнуть 18 %...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+