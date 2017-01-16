Завтра в Самаре состоится церемония передачи ключей от служебных автомобилей. Ожидается, что в мероприятии примут участие губернатор Николай Меркушкин, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, председатель Общественного совета при региональном Главке Александр Шахов, руководители правоохранительных и силовых органов губернии.

Запланировано вручение 50 автомобилей марок «Toyota Camry», «Scoda Oktavia», «Lada Vesta» и «Lada Granta». Все транспортные средства имеют высокие динамические характеристики и оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые способны осуществлять непрерывную съемку спереди, внутри и сзади автомашины, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями, отметили в областном главке.