Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР. ЧП произошло в 300 метрах от правого берега напротив спуска ул.Осипенко. Здесь столкнулись два судна – ''Сильвер кондор 730'' и паром ''Переправный 3''.
На ''Сильвере'' находились шесть человек, из них двое получили телесные повреждения, они были направлены в больницу. На ''Переправном 3'' ехали 17 пассажиров. Среди них пострадавших не было. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оба капитана направлены на медицинское освидетельствование.
По данному факту следователи сейчас проводят проверку, по результатам которой будет принято о том, возбуждать ли уголовное дело.
Фото: psut.sledcom.ru
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