Мотор в надувной лодке с двумя мужчинами отказал накануне ближе к вечеру у Васильевских островов, и они вынуждены были дрейфовать в районе судового хода, так как маломерное судно не было укомплектовано веслами.

Как отметили в пресс-службе поисково-спасательного отряда губернии, сильное течение представляет опасность для плавсредства, лишенного возможности маневрировать, а низкая температура воды — угрозу человеческой жизни. На помощь рыбакам вышел спасательный катер.

На берег у села Малая Рязань терпящие бедствие были доставлены когда уже стемнело.