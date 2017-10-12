Мотор в надувной лодке с двумя мужчинами отказал накануне ближе к вечеру у Васильевских островов, и они вынуждены были дрейфовать в районе судового хода, так как маломерное судно не было укомплектовано веслами.
Как отметили в пресс-службе поисково-спасательного отряда губернии, сильное течение представляет опасность для плавсредства, лишенного возможности маневрировать, а низкая температура воды — угрозу человеческой жизни. На помощь рыбакам вышел спасательный катер.
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