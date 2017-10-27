Накануне около 5 вечера на спасательную станцию Октябрьска поступил сигнал о происшествии на воде. В Приволжском районе в результате повреждения корпуса надувной лодки были вынуждены высадиться на острове Зеленя в русле реки.

Стало понятно, что самостоятельно вернуться домой у людей не получится. Пришлось звать на помощь. К месту происшествия был направлен спасательный катер, который доставил рыбаков на берег. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.