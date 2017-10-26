Таков был сценарий командно-штабных учений, которые проводились накануне в районе Некрасовского спуска. Цель тренировки - отработка мероприятий по спасению людей. По версии учений в 9.00, после отхода от первого причала речного вокзала Самара пассажирского теплохода «ОМ» в машинном отделении из-за утечки топлива произошел пожар, а затем взорвался топливный бак.

Судно потеряло ход, получили травмы 48 человек, из них 11 детей. Двое оказались за бортом. Уже через 3 минуты к терпящему бедствие судну прибыл спасательный катер с тремя спасателями на борту. Используя спасательный круг, одному из пострадавших в воде оказывается помощь по подъему на борт спасательного катера.

Другого пострадавшего в бессознательном состоянии водолаз буксирует к спасательному катеру. Пострадавших поднимают из воды на борт катера для доставки до береговой линии, где их передают сотрудникам скорой медицинской помощи.

На трех спасательных катерах подразделений «Центральная», «Первомайская» и «Поляня Фрунзе» проводится эвакуация пострадавших пассажиров с теплохода на берег. После эвакуации пассажиров, для борьбы с огнем к борту теплохода подошел пожарный катер «Смелый». По окончании учений работе спасателей была поставлена положительная оценка. От службы в учениях задействовано 11 спасателей и три спасательных катера.

Фото: pssso.ru