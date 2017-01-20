Трое жителей Октябрьска занимались незаконной добычей налима в акватории реки недалеко от Сызрани. Сотрудники транспортной полиции изъяли у них запрещенные орудия лова, а также рыбу общим количеством 32 штуки.
Общий ущерб, причиненный преступной деятельностью водным биологическим ресурсам, оценивается в 8000 рублей. Возбуждены уголовные дела.
Кроме того, в настоящее время полиция ведет проверку по 6 аналогичным фактам, связанным с незаконным выловом рыбы.
Фото: http://syzran-lovdt.ru
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