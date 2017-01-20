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20 января 2017
07:21:30

На Волге снова задержали браконьеров

Трое жителей Октябрьска занимались незаконной добычей налима в акватории реки недалеко от Сызрани. Сотрудники транспортной полиции изъяли у них запрещенные орудия лова, а также рыбу общим количеством 32 штуки.

Общий ущерб, причиненный преступной деятельностью водным биологическим ресурсам, оценивается в 8000 рублей. Возбуждены уголовные дела.

Кроме того, в настоящее время полиция ведет проверку по 6 аналогичным фактам, связанным с незаконным выловом рыбы.

Фото: http://syzran-lovdt.ru




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