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25 декабря 2017
08:54:58

На Волге рядом с Тольятти ушел под лед снегоход с людьми

 Инцидент произошел недалеко от села Хрящевка в Ставропольском районе. Как рассказал руководитель центра гражданской защиты Андрей Дербенев, рыбаки смогли самостоятельно выбраться из воды, техника с санями осталась на глубине около 4-5 метров. Спасатели Центра Гражданской Защиты настоятельно рекомендуют тольяттинцам, особенно, любителям зимнего экстрима, не нарушать элементарные правила личной безопасности.

Это основная причина более 95% несчастных случаев на зимних водоемах. Спасатели Центра продолжают нести дежурство в усиленном режиме и ежедневно осуществляют мониторинг ледовой обстановки на акватории. С рыбаками ведется профилактическая работа: напоминаются правила безопасности, раздаются памятки. На данный момент толщина льда достигает от 7 до 25 см. Наиболее опасные места: Федоровские луга и район Сливная.

Фото Андрей Дербенев




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