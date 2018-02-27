Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, 47-летний житель Октябрьска осуществлял незаконный вылов рыбы.

У мужчины была изъята запрещенная рыболовная сеть длиной 60 м, а также раки и рыба различных пород (плотва – 20 штук, лещ – 19 штук, раки – 8 штук, густера – 3 штуки, щука и линь – по 2 штуки).

Сумма нанесенного ущерба не сообщается, возбуждено уголовное дело.