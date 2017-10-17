На следующей неделе здесь будет проходить финал турнира по ловле спиннингом Pro Anglers League. Лучшие спиннингисты России будут стараться выловить рекордные рыбные трофей. Кстати, именно в самарском регионе в разное время были установлены рекорды PAL в номинациях «Самый крупный голавль» (2,5 кг), «Самый крупный жерех» (5,6 кг), «Самый крупный судак» (5,6 кг).

Победа в сызранском этапе определит обладателей титула «Лучшие Рыболовы Года – 2017». Кроме этого, победители получат катер Finval в максимальной комплектации модельного ряда 2018 года, оснащенный 250-сильным мотором Mercury Verado. На Волге под Сызранью уже идут тренировки.

Но, как сообщает «Маленькая Сызрань», начало турнира едва не омрачилось трагедией. Экипаж Петра Денисова и Екатерины Татуревич, перемещаясь по протокам, не справился с управлением катера и вылетел на берег на огромной скорости. Лодку смогло остановить дерево, об которое катер разбился. Рыбаки остались живы, но попали в больницу с травмами. Скорее всего, финал пройдет уже без них.

Фото: http://syzran-small.ru