ДТП произошло 5 февраля на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе. Водитель Приоры не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой автомашиной Вольво. В легковушке находились 4 пассажира, все они погибли, водитель с травмами доставлен в больницу.
Полиция провела проверку и установила, что действия 36-летнего мужчины, сидевшего за рулем легковой машины, подпадают под статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
Фото: УМВД Самарской области
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