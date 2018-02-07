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07 февраля 2018
07:22:28

На водителя, виновного в смерти 4 человек, завели уголовное дело

ДТП произошло 5 февраля на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе. Водитель Приоры не справился с управлением и допустил столкновение с грузовой автомашиной Вольво. В легковушке находились 4 пассажира, все они погибли, водитель с травмами доставлен  в больницу.

Полиция провела проверку и установила, что действия 36-летнего мужчины, сидевшего за рулем легковой машины, подпадают под статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото: УМВД Самарской области




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