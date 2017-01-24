Они будут работать на электричестве и ходить по короткому маршруту между двумя вокзалами. Автобусы оснащены многочисленными камерами, у них нет ярко выраженной передней и задней частей и внешне напоминают небольшие сундуки на колёсах. Именно так новинку характеризует корреспондент ВВС.

Один автобус вмещает 12 человек. Власти Парижа считают, что беспилотные транспортные средства вскоре совершат революцию в мире городского транспорта.