Они будут работать на электричестве и ходить по короткому маршруту между двумя вокзалами. Автобусы оснащены многочисленными камерами, у них нет ярко выраженной передней и задней частей и внешне напоминают небольшие сундуки на колёсах. Именно так новинку характеризует корреспондент ВВС.
Один автобус вмещает 12 человек. Власти Парижа считают, что беспилотные транспортные средства вскоре совершат революцию в мире городского транспорта.
Источник Эхо Москвы
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