Кроме того, введены ограничительные меры против крупнейшего российского поисковика «Яндекс» - пользователям будет доступна только стартовая страница. Блокированы будут также mail.ru, сайты антивирусных компаний Лаборатория Касперского и DrWeb. Ограничения введены на три года. Соответствующий указ подписан Петром Порошенко.